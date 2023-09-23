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Жоаозиньо: «Игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»

Жоаозиньо: «Игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»

«Краснодар» идет первым в таблице Мир РПЛ после 8 туров. Команда Владимира Ивича набрала 18 очков. «Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне.

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