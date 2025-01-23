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Царьград

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Операция в Великой Новосёлке: ВСУ столкнулись с риском окружения в ДНР

Операция в Великой Новосёлке: ВСУ столкнулись с риском окружения в ДНР

Украинские войска под Великой Новосёлкой в ДНР оказались близки к окружению. Усиления, включая 1-ю танковую и 123-ю Территориальную бригады, не изменили ситуацию.

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