Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МЧС обнародовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

МЧС обнародовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых госпитализировали в медучреждения.

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