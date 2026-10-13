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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о 3 сэйвах Тереховского в серии пенальти: «Машина, просто разорвал «Локо». Мужчина! Мой мальчик! Просто горжусь!»

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба похвалил вратаря тольяттинской команды Игната Тереховского в серии пенальти с «Локомотивом».

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