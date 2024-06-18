В Петербурге могут отменить IT-ипотеку

Рассматривается повышение порога по минимальному уровню зарплат для остальных регионов Правительство России обсуждает возможность исключения Москвы и Петербурга из программы льготной IT-ипотеки, передают «Ведомости»со ссылкой на источники.
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