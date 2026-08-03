По нажатиям клавиш можно точно распознавать набираемый текст

Звук нажатий клавиш способен выдать гораздо больше, чем кажется: новая атака, разработанная специалистами из Японии, позволяет восстановить набранный текст всего по нескольким минутам аудиозаписи, даже без доступа к компьютеру.
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