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Нескучные технологии

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По нажатиям клавиш можно точно распознавать набираемый текст

По нажатиям клавиш можно точно распознавать набираемый текст

Звук нажатий клавиш способен выдать гораздо больше, чем кажется: новая атака, разработанная специалистами из Японии, позволяет восстановить набранный текст всего по нескольким минутам аудиозаписи, даже без доступа к компьютеру.

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