Депутат Европейского Парламента от Эстонии Яак Мадисон подверг критике молчание украинского посольства в ответ на предложение выслать беженцев на родину, чтобы помочь Киеву добрать бойцов для участия в рамках СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии