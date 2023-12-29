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В Эстонии обиделись на молчание Киева в вопросе высылки украинских беженцев

В Эстонии обиделись на молчание Киева в вопросе высылки украинских беженцев

Депутат Европейского Парламента от Эстонии Яак Мадисон подверг критике молчание украинского посольства в ответ на предложение выслать беженцев на родину, чтобы помочь Киеву добрать бойцов для участия в рамках СВО.

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