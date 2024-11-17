Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 854 подписчика

США опять чего-то опасаются

США опять чего-то опасаются

Гений про злодейства Что там опять за переживания такие у гегемона? Кого он так испугался, а главное - почему? Вроде к ним ни у кого претензий нет - разве что высказываются и стыдят, ну так стыд не дым, глаза не ест.

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