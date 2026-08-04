В Воронеже открылся рекрутинговый центр ГУ МВД России по Воронежской области

В одном из торгово-развлекательных центров города состоялось торжественное открытие пункта отбора на службу (рекрутингового центра) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области.
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