Разводиться не собирается? Анну Семенович уличили в романе с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович рассекречена: новый возлюбленный, с которым она недавно весело проводила время в Турции, оказывается, женат! Загадочный ухажер, судя по намекам артистки, настроен серьезно и даже готов воплотить ее мечту о материнстве.
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