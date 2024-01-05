Собчак пожаловалась на миллионные убытки после голой вечеринки: "Но деньги не главное"

Ксения Собчак раскрыла сумму убытков после участия в резонансной вечеринке Насти Ивлеевой.Финансовые потери журналистки Ксении Собчак на отмене мероприятий с ее участием после участия в голой вечеринке в клубе "Мутабор" составили 15 миллионов рублей.
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