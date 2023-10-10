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В Госдуме хотят, чтобы магазины сначала предлагали товары из России

В Госдуме хотят, чтобы магазины сначала предлагали товары из России

По информации газеты "Известия", в Госдуме была подготовлена новая версия законопроекта о "российской полке", который предлагает обязать магазины в первую очередь выставлять российские товары для стимулирования их продаж.

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Комментарии
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ОА
Олег Ананьев
Что значит &quot;В Госдуме хотят, чтобы магазины сначала предлагали товары из России&quot;? До 99% товаров должно быть из России и Белоруссии. Запад пусть пиндосов и хохлов кормит ... если сможет.
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19 час.

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