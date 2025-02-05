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Бородина: «Девочки, если мужчина прожил с вами 5 лет и до сих пор не сделал предложение, не теряйте время»

Бородина: «Девочки, если мужчина прожил с вами 5 лет и до сих пор не сделал предложение, не теряйте время»

Бородина закрутила роман с Сердюковым летом прошлого года на съемках «Последнего героя», а уже в декабре получила предложение руки и сердца.

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