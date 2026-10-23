Саудовская Аравия: власти на короткое время выпустили раннее предупреждение о чрезвычайной ситуации, призывая граждан проследовать в ближайшее безопасное место в провинции Наджран, начиная с раннего утра, из-за неустановленной потенциальной опасности, прежде чем отменить его в течение нескольких минут.