Саудовская Аравия: власти на короткое время выпустили раннее предупреждение о чрезвычайной ситуации, призывая граждан проследовать в ближайшее безопасное место в провинции Наджран, начиная с раннего утра, из-за неустановленной потенциальной опасности, прежде чем отменить его в течение нескольких минут.
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