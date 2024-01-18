Депутат Свищев заявил, что IIHF ведет себя безответственно

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, говоря о решении Международной хоккейной федерации (IIHF) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в третьем дивизионе после того, как национальные сборные этой страны были отстранены от турниров, заявил, что в действиях международной организации нет никакой логики.