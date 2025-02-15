МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания договора между Москвой и Пхеньяном

В Южной Корее не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР о взаимной обороне. Об этом заявил министр иностранных дел Кореи Чо Тхэ Ёль на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии