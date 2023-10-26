На Алтае гуманно осудили водителя грузовика за гибель матери и четырех детей

Водитель с превышением скорости ехал по встречной полосе, по которой двигалась легковая машина В Алтайском крае 54-летнего водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей, сообщает региональный СК.
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