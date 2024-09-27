Польша и Украина: снова не братья Люди, которые мешают всемЕвропа все менее настроена укрывать у себя беженцев с Украины.
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Польша и Украина: снова не братья Люди, которые мешают всемЕвропа все менее настроена укрывать у себя беженцев с Украины.
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