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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гштаад (ATP). 2-й круг. Циципас поборется с Медьедовичем, Фоньини – с Варильясом

Сетка турнира здесь. EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 15 – 21 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Второй круг Хуан Пабло Варильяс (Перу)  Фабио Фоньини (Италия) Дата проведения 17 июля, 11.

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