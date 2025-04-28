PNAS: выявлен первый случай конвергентной эволюции у домашних животных

Группа американских ученых из Корнеллского и Вашингтонского университетов обнаружила, что интенсивная селекция привела к поразительному сходству между совершенно разными видами брахицефальными (короткомордыми) породами собак и кошек.
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