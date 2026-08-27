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Культуромания

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Лидер этно-группы «Хайтнут эрыг» Игорь Сиренко: «Наша цель – сохранить язык ханты и манси»

Лидер этно-группы «Хайтнут эрыг» Игорь Сиренко: «Наша цель – сохранить язык ханты и манси»

Этно-группу «Хайтнут эрыг» («Песня волка» в переводе с мансийского, — Ред.) возглавляет Игорь Сиренко — диджей Хайтнут (Волк), педагог и музыкант из Ханты-Мансийска, с ним работают Самуэль Баллар — известный в Югре исполнитель современных хитов, Владимир Меров и Юлия Яркина — музыканты, владеющие традиционными музыкальными инструментами народов ханты и манси.

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