Постпред США в ООН заявила о необходимости реформы БАПОР на фоне обвинений

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к "фундаментальным изменениям" Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне якобы связей с ХАМАС.