Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак

Главые события в Пакистане с 2 по 8 июля 2021 года. Исламабад ведет переговоры с социальными сетями об открытии в стране представительств; индийские дамбы угрожают водной безопасности Пакистана; Турция нуждается в поддержке Пакистана для взаимодействия с движением «Талибан» (запрещено в РФ); пограничный регион Синд отказывается принимать афганских беженцев; Узбекистан и Пакистан договорились о расширении сотрудничества; Генеральная Ассамблея ООН призывает к борьбе с исламофобскими террористическими угрозами — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».