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Кличко допустил вероятность проведения Зеленским референдума по миру на Украине

Кличко допустил вероятность проведения Зеленским референдума по миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, может провести референдум по урегулированию украинского конфликта, потому что он вряд ли способен принять такое решение самостоятельно.

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