Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, может провести референдум по урегулированию украинского конфликта, потому что он вряд ли способен принять такое решение самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии