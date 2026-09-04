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ЕЦБ продолжает подготовку к запуску цифрового евро. Новый отчет

ЕЦБ продолжает подготовку к запуску цифрового евро. Новый отчет

Европейский центральный банк представил новый отчет о ходе подготовки цифрового евро. Документ охватывает ключевые направления работы, включая офлайн-платежи, защиту конфиденциальности пользователей и определение лимитов на хранение цифровых евро.

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