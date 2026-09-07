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«Как же подросла Тася!»: Пелагея показала повзрослевшую 9-летнюю дочь

«Как же подросла Тася!»: Пелагея показала повзрослевшую 9-летнюю дочь

Пелагея показала, как подросла её единственная дочь Таисия. Певица опубликовала снимок девочки и изумилась тому, как быстро летит время.

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