Стали известны суммы выплат пострадавшим в столкновении поездов на станции Княжая

Одна из жертв столкновения двух поездов в Мурманской области скончалась в машине скорой помощи. По предварительной информации, пострадавшую в числе других раненых при аварии везли в центральную городскую больницу города Кандалакша.
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