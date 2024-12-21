Крайон. Киты и дельфины . Парапсихология. Энергетические вампиры. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса «Кто такие энергетические вампиры?», разберемся сначала в самом термине «энергетический вампир».
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