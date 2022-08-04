Швейцарская часовая компания Franck Muller начала принимать оплату в BNB

Швейцарская часовая компания Franck Muller начала принимать оплату за часы в криптовалюте BNB — собственном токене биржи Binance, о чём написал в Twitter глава криптоплатформы Чанпэн Чжао.
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