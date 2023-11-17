«Яндекс» добавил деталей в «Карты». После обновления сервис стал подробнее

В «Яндекс Картах» появилось больше деталей о разных местах и организациях в городе, чтобы пользователям было удобнее выбирать подходящие объектыКак сообщает пресс-служба «Яндекса», у меток тех мест, что служат городскими ориентирами — например, музеев, храмов или театров, появились фотографии, по которым здание легко узнать.