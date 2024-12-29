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Бастрыкин обсудил крушение самолета в Актау с генпрокурором Азербайджана

Бастрыкин обсудил крушение самолета в Актау с генпрокурором Азербайджана

Глава российского СК Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, в ходе которого стороны обсудили расследование крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines рядом с Актау, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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