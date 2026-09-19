Нейросеть не смогла найти отклонения от теории Эйнштейна в данных LIGO

ИИ-классификатор провалил поиск альтернативной гравитации на малых значениях, которые пока допускаются экспериментами Физики проверили, может ли машинное обучение помочь найти следы «новой физики» в гравитационно-волновых сигналах без помощи классических методов, и получили отрезвляющий результат.