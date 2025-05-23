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В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Московской области Виктора Паукова с просьбой изучить произошедшую в апреле историю истязания котенка.

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