В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Московской области Виктора Паукова с просьбой изучить произошедшую в апреле историю истязания котенка.