Льюис Хэмилтон: Нужно ещё немного прибавить по времени на круге

Льюис Хэмилтон: Нужно ещё немного прибавить по времени на кругеFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от машины Ferrari на старте гоночного уик-энда в Монако.
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