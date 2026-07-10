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Регионы России

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Руководители комитетов  Евразийской ассоциации бизнеса выступили на Форуме "Горизонты BRICS" - новый вектор сотрудничества

Руководители комитетов  Евразийской ассоциации бизнеса выступили на Форуме "Горизонты BRICS" - новый вектор сотрудничества

23 июня 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошёл международный форум «Горизонты БРИКС – новый вектор сотрудничества», собравший представителей бизнеса, финансовых институтов и общественных организаций из России, стран СНГ, БРИКС и дружественных государств.

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