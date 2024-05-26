Медведев заявил, что Польша «получит долю радиоактивного пепла» в случае удара США по российским войскам на Украине

Зампред Совбеза опроверг слова главы МИД Польши о том, что Вашингтон предупреждал Москву о последствиях ядерного удараЕсли США ударят по российским войскам на Украине, Польша «не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», поскольку ее президент Анджей Дуда в апреле говорил о возможном размещении американского ядерного оружия в стране.