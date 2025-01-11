Готовьтесь к новым высотам: Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиаков во всем начнет везти с 10 января Ольга БезродняяНевероятными везунчиками с начала года стал один знак зодиака, о чем и рассказала Тамара Глоба.