Донбасс Сегодня

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«Хоть бы добежала!»

«Хоть бы добежала!»

В преддверии летнего сезона я решила сбросить парочку лишних кило. Папа у меня всю молодость профессионально борьбой занимался, поэтому совета я решила спросить именно у него.

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