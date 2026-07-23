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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Начинается окончательный закат «Зенита» – третье место станет счастьем». Чернявский поставил на чемпионство «Спартака» в сезоне-2026/27

Глеб Чернявский сделал прогноз на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. Автор Спортса’’ считает, что «Спартак» займет первое место, «Динамо» станет вторым, а «Зенит» замкнет топ-3.

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