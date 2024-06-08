Россия ответит на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии