Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов

Такое произошло впервые с третьего июня Российский фондовый рынок переживает очередное снижение на фоне введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра.
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