Еда и слабительные не помогут: за 4 часа батарейка оставила в желудке девочки ожог

Пострадавшую доставили в Московскую областную больницу им. профессора Розанова. По словам врачей, родители обратились за медпомощью вовремя, хоть и пытались помочь ребенку самостоятельно — кормили ее, видимо, в надежде, что батарейка выйдет естественным путем.
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