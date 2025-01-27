Смехотерапия
ГлавнаяКомната смеха
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смехотерапия

21 719 подписчиков

Анекдоты и шутки про врачей

Анекдоты и шутки про врачей

   - Доктор , почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели?  - Просто я хотел в тишине написать рецепт  **  - Первое правило врача "Скорой помощи": чем позднее приехал, тем точнее диагноз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх