Анекдоты и шутки про врачей

- Доктор , почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? - Просто я хотел в тишине написать рецепт ** - Первое правило врача "Скорой помощи": чем позднее приехал, тем точнее диагноз.
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