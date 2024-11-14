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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чаплыгина о тренировках у Плющенко и Федченко: «Это были непростые времена, самый сложный период в карьере. Они привели к определенным трудностям в жизни»

– Ты сначала тренировалась у Евгения Плющенко, потом у Софьи Федченко. Что скажешь о своей карьере в этот период? – Это были непростые времена, самый сложный период в карьере.

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