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Москвичи и жители Татарстана первыми в России получат электронные паспорта: Новости ➕1, 27.12.2021

Москвичи и жители Татарстана первыми в России получат электронные паспорта: Новости ➕1, 27.12.2021

По словам зампреда правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрия Чернышенко, электронный паспорт будет представлять собой аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом и несколькими степенями защиты от подделок.

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