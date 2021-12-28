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В Японии выдан ордер на арест стажёра из Китая в связи с хакерскими атаками

В Японии выдан ордер на арест стажёра из Китая в связи с хакерскими атаками

Ордер на арест бывшего стажёра из Китая, который подозревается в попытках совместно с киберпреступниками получить доступ к программному обеспечению, защищающему компьютеры от взлома, был выдан властями главному полицейскому управлению Японии.

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