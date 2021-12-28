В Японии выдан ордер на арест стажёра из Китая в связи с хакерскими атаками

Ордер на арест бывшего стажёра из Китая, который подозревается в попытках совместно с киберпреступниками получить доступ к программному обеспечению, защищающему компьютеры от взлома, был выдан властями главному полицейскому управлению Японии.
Ордер на арест бывшего стажёра из Китая, который подозревается в попытках совместно с киберпреступниками получить доступ к программному обеспечению, защищающему компьютеры от взлома, был выдан властями главному полицейскому управлению Японии.
Свежие комментарии