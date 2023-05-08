FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Главком ВСУ Залужный пытается сдвинуть сроки контрнаступления, учитывая ожидающие ВСУ проблемы

Главком ВСУ Залужный пытается сдвинуть сроки контрнаступления, учитывая ожидающие ВСУ проблемы

Запад все настойчивее подталкивает Украину к началу контрнаступления, особенно в этом плане активны США, Байдену срочно нужна победа в украинском конфликте на фоне падения рейтинга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх