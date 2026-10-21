Специалист оценила внешность 20-летней Таисии и предположила, какие процедуры могли быть выполнены.Пластический хирург Мадина Осман высказала предположение, что 20-летняя Таисия, внучка Александра Маслякова, могла прибегнуть к блефаропластике, а также сделать инъекцию в область скуловой кости, передает ее комментарий «Газета.
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