Жители Самарской области проголосовали за благоустройство региона

Самарская область активно участвует в федеральном проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в 2023 году благоустроили 141 общественную территорию и 321 двор.
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