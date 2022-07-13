Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве

На юбилейных торжествах в Москве в честь 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики будут исполнены фрагменты новой оперы Владимира Молова «Камбот и Ляца», сообщили «Известиям» в Государственном музыкальном театре Кабардино-Балкарии.